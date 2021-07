États-Unis

COVID-19 et fentanyl

L’espérance de vie des Américains a chuté de 18 mois en 2020

(Washington) L’espérance de vie des Américains s’est réduite d’un an et demi en 2020, la plus forte chute depuis la Seconde Guerre mondiale, selon la principale agence fédérale de santé publique qui en attribue grandement la cause à la pandémie de COVID-19.