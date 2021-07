(Los Angeles) Des milliers de pompiers tentaient samedi de contenir les incendies qui, dans un climat sec, chaud et électrique, consument l’Ouest américain et canadien, où les moyens de lutte contre le feu pourraient vite être débordés.

Agence France-Presse

Près de 18 000 pompiers étaient déployés aux États-Unis, où 70 gros brasiers ont déjà brûlé 4000 km2, soit à peu près 40 fois la superficie de Paris, selon les derniers bilans.

Le plus dévastateur, le Bootleg Fire, en Oregon, représente à lui tout seul un quart des dégâts et reste largement hors de contrôle malgré les efforts de 2100 soldats du feu.

PHOTO PAYTON BRUNI, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Bootleg Fire illuminant le ciel près de Bly, en Oregon, le 16 juillet.

Comme dans toute la zone, il progresse vite « à cause de la canicule, de la sécheresse et du vent », des conditions qui devraient se maintenir « plusieurs jours », selon le site de suivi des sinistres InciWeb.

Des dizaines d’habitations ont été détruites par ce brasier et au moins 2000 personnes évacuées. « Il y avait de la fumée partout, on est passés de la lumière du jour à la nuit quasi totale », a raconté à l’AFP Debra Booth qui a juste eu le temps d’embarquer ses deux chiens avant de fuir son domicile en urgence.

PHOTO PAYTON BRUNI, AGENCE FRANCE-PRESSE Des cendres et des arbres brûlés jonchent la zone ravagée par le Bootleg Fire, à Beatty, en Oregon, le 16 juillet.

Le feu progresse tellement vite que, dans certaines zones, les pompiers ont dû se retirer, a expliqué une responsable des opérations, Holly Krake citée par le journal local The Oregonian.

« Jusqu’ici on a les ressources dont on a besoin, mais elles sont limitées », a expliqué Mme Krake. « Et on ne voit pas la fin des conditions climatiques extrêmes qui sont responsables des incendies et du Bootleg Fire », a-t-elle souligné.

La Californie, qui brûle aussi, mais dans de moindres proportions jusqu’ici, a promis d’envoyer des renforts pour aider l’Oregon.

PHOTO NOAH BERGER, ASSOCIATED PRESS Jessica Bell filme le Dixie Fire qui brûle le long de l'autoroute 70, à Plumas National Forest, en Californie, le 16 juillet.

La situation pourrait encore empirer, des orages secs étant annoncés pour dimanche et lundi. Sans pluie, mais avec de la foudre, ils sont particulièrement dangereux dans les zones où la sécheresse sévit.

Selon les experts, le réchauffement climatique accentue les phénomènes extrêmes, comme les températures folles et la sécheresse en cours dans l’ouest des États-Unis, mais aussi au Canada.

Du côté nord de la frontière, plus de 300 incendies de forêt restaient actifs samedi en Colombie-Britannique. Et, cette fois, c’est le Mexique qui a promis son aide, en l’occurrence l’envoi de 100 pompiers.

Plus de 50 alertes d’évacuation concernant 10 000 résidences ont été émises par les autorités canadiennes.

Aux États-Unis, le département de la Sécurité intérieure a tenu à rassurer les migrants sans-papiers qui pourraient avoir besoin d’aller dans des abris. La police de l’immigration ne procédera pas à des arrestations « dans des endroits où il y a des secours en place », selon un communiqué.