Un séisme de 5,9 à la frontière entre la Californie et le Nevada

(Los Angeles) Un séisme d’une magnitude de 5,9 s’est produit jeudi après-midi près de la frontière de la Californie avec le Nevada et a notamment été ressenti dans la ville de Sacramento, sans que des dégâts aient été pour l’instant rapportés.

Agence France-Presse

Ce tremblement de terre a eu lieu dans le nord de la Californie, à environ 75 km de Carson City dans le Nevada voisin, selon l’Institut américain de géophysique (USGS).

Il a été suivi de répliques mineures ressenties dans une partie de ces deux États américains de l’Ouest.

« On sent un séisme à Sacramento. Il a peut-être duré 20 secondes, les stores et la lampe tremblent » a tweeté un journaliste du San Francisco Chronicle, Dustin Gardiner.

Les services d’urgence du bureau du gouverneur de Californie ont dit « surveiller activement » la situation.

« Bien qu’il n’y ait pas d’informations sur des dégâts ou des victimes, il s’agit d’une situation qui évolue rapidement et davantage de détails seront connus dans les heures à venir », ont-ils tweeté.

D’après l’USGS, des victimes ou des dégâts sont peu probables en raison de la localisation et la magnitude du séisme.