États-Unis

Fraude fiscale

La Trump Organization et son directeur financier plaident non coupables

(New York) La Trump Organization, l’entreprise de l’ex-président américain et son directeur financier Allen Weisselberg ont plaidé jeudi non coupables de multiples accusations de fraude fiscale, un coup dur pour les affaires de l’ex-président républicain qui qualifie tout le dossier de « chasse aux sorcières ».