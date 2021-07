États-Unis

Immeuble effondré en Floride

Au moins 12 morts, Joe Biden sur place jeudi

(Surfside et Washington) Six jours de recherches, douze morts et 149 personnes toujours portées disparues : les questions se faisaient de plus en plus pressantes mardi sur les causes de l’effondrement meurtrier d’un bâtiment à Surfside en Floride, où Joe Biden se rendra jeudi.