États-Unis

Déclarations mensongères

L’avocat Rudy Giuliani suspendu par la Cour suprême de New York

(New York) L’avocat de Donald Trump et ancien maire de New York Rudy Giuliani a été suspendu par la Cour suprême de l’État de New York, où il ne pourra plus pratiquer le droit jusqu’à nouvel ordre, pour avoir fait une série de déclarations mensongères en vue de favoriser la réélection de l’ancien président américain.