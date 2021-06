La vaccination stagne au Québec et le gouvernement Legault réfléchit à des idées pour inciter le plus de Québécois possible à se faire vacciner. De retour de New York, notre journaliste a constaté que les mesures incitatives pour convaincre les gens de recevoir le vaccin sont très nombreuses dans la Grosse Pomme. En voici cinq.

(New York) Des centres de vaccination partout, partout, partout

PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des personnes font la file pour recevoir leur vaccin contre la COVID-19 au Musée américain d’histoire naturelle.

Au Musée américain d’histoire naturelle, à Times Square, dans Central Park, dans le métro… les lieux où on peut recevoir un vaccin à New York sont nombreux et, surtout, faciles d’accès. On peut s’y présenter sans rendez-vous et on accepte même les touristes. Certains lieux sont plus glamour que d’autres : vous voulez vous rejouer la dernière scène de Sleepless in Seattle ? Depuis le 18 juin, on peut recevoir une dose du vaccin Pfizer au 80e étage de l’Empire State Building, tous les jours entre 8 h et midi, et ce, jusqu’au 4 juillet prochain. Le vaccin vous donne ensuite le droit d’accéder à l’observatoire situé au 86e étage, une visite qui, en temps normal, coûte 42 $ US pour un adulte et 36 $ US pour un enfant.

Des cadeaux, des cadeaux et encore des cadeaux

Oui, il y a eu le « Vax and Scratch », c’est-à-dire que le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a offert des billets gratuits (d’une valeur de 20 $ US) pour participer à une loterie. Premier prix : 5 millions US, parmi ceux et celles qui se faisaient vacciner. Mais ce n’est pas le seul cadeau offert aux New-Yorkais qui acceptent de retrousser la manche. Le gouverneur Cuomo a également offert des laissez-passer pour le Governors Ball Music Festival, l’équivalent de notre festival Osheaga. Jusqu’à la mi-juillet, un vaccin donne aussi la chance de gagner une chambre dans un des plus beaux hôtels de New York ou encore, une somme de 2500 $ US. On peut également recevoir des billets pour aller voir un match du New York City Football Club ou des Cyclones de Brooklyn. Parmi les autres cadeaux offerts : des billets pour visiter la statue de la Liberté, des chèques-cadeaux à dépenser dans les marchés publics, des abonnements annuels au théâtre ou encore, des abonnements de quelques semaines à Citybike (l’équivalent de notre BIXI). Enfin, jusqu’au 26 juin, si on se fait vacciner dans une des trois stations de métro désignées, on reçoit un laissez-passer hebdomadaire ou deux billets aller-retour.

Des messages partout, dans plusieurs langues

PHOTO NATHALIE COLLARD, LA PRESSE Un peu partout dans la ville de New York, on invite la population à se faire vacciner, sans rendez-vous et dans plusieurs langues.

Impossible de prendre le métro sans tomber sur une affiche qui vous invite à vous faire vacciner. Elles sont partout : dans les couloirs, sur les quais, dans les voitures de métro… On mise sur la solidarité – « We’re in this together » – et sur la célèbre résilience des New-Yorkais – « Stay Strong ». On trouve aussi des affiches en espagnol et en chinois afin de rejoindre une frange de la population qui ne maîtrise pas l’anglais. En outre, si vous visitez un site web du gouvernement, vous êtes accueilli par un bandeau en haut de page vous incitant à aller vous faire vacciner. Il suffit de cliquer pour avoir accès à la liste des nombreux sites de vaccination à votre portée.

Miser sur le communautaire

New York offre la somme de 100 $ US à chaque organisme communautaire qui dirige une personne vers l’un des centres de vaccination exploités par la Ville. On sait qu’un grand nombre de ces organismes ont un lien privilégié avec des communautés que les messages officiels rejoignent moins bien. Chaque organisme peut diriger jusqu’à 200 personnes et ainsi recueillir la somme de 20 000 $ US grâce au NYC Vaccine Referral Bonus Program. Une façon originale d’accélérer la vaccination tout en donnant un coup de pouce à ces organismes qui tirent le diable par la queue.

Bienvenue aux VIP

Les VIP ne sont plus ce qu’ils étaient… Aujourd’hui, on fait référence aux « Vaxxed Important People » (les personnes importantes vaccinées). La semaine dernière, on apprenait que seules les personnes doublement vaccinées auraient accès au concert de Bruce Springsteen sur Broadway, le 26 juin prochain. Ce n’est pas le seul évènement qui exige la pleine vaccination. Le 18 juin dernier, lors de la soirée de clôture du Tribeca Film Festival – le premier festival en Amérique du Nord qui accueillait des visiteurs « en présentiel » –, on exigeait une preuve de vaccination pour entrer au Radio City Music Hall et assister au visionnement du documentaire du comédien Dave Chappelle. C’était la première fois que cette mythique salle de spectacle accueillait un public depuis le début de la pandémie. Les enregistrements de plusieurs émissions de fin de soirée comme The Late Show with Stephen Colbert, qui a repris les enregistrements devant public le 14 juin dernier, exigent eux aussi une preuve de vaccination complète. À l’entrée de nombreux restaurants et boutiques de Manhattan, on accueille la clientèle en précisant que les gens ayant reçu deux doses de vaccin peuvent entrer sans masque. Cela dit, on vous fait confiance et on ne vous demande aucune preuve.