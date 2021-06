États-Unis

Une mairesse pour New York ?

(New York) De Gloria Steinem à Shirley Chisholm en passant par Bella Abzug, New York a donné aux États-Unis quelques-unes des figures les plus importantes du mouvement féministe. Mais la métropole américaine est toujours en quête d’une première mairesse, après 109 hommes à sa tête depuis sa fondation, dont 108 Blancs.