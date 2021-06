États-Unis

Un prix Pulitzer pour la jeune femme qui a filmé le meurtre de George Floyd

(New York) Darnella Frazier, jeune femme de 18 ans qui a filmé l’interpellation et le meurtre de George Floyd à Minneapolis fin mai 2020, s’est vue décerner vendredi un prix Pulitzer spécial, les récompenses les plus prestigieuses du journalisme aux États-Unis.