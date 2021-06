PHOTO ALEXEI DRUZHININ, RIA NOVOSTI VIA ARCHIVES AP

La Maison-Blanche a précisé que la rencontre entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine comporterait une session de travail et une session en format plus réduit, sans autres précisions sur ce dernier. Sur notre photo, une rencontre à Moscou, en 2011.