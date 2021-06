États-Unis

Joe Biden, réparateur d’alliances

(New York) Avant même qu’Air Force One ne se pose au Royaume-Uni, la nouvelle s’est répandue dans les médias américains de référence, qui ont cité des sources anonymes : la Maison-Blanche a conclu une entente avec les sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech pour fournir 500 millions de doses de leur vaccin contre la COVID-19 à environ 100 pays au cours de la prochaine année.