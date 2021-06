États-Unis

Rare unanimité

Le Sénat américain va voter une loi « historique » pour contrer la Chine

(Washington) Dans un rare moment d’union entre démocrates et républicains, le Sénat américain adoptera mardi un plan d’investissement ambitieux dans la science et les technologies, présenté comme un texte « historique » pour contrer la menace économique de la Chine et son modèle « autoritaire ».