(New York) La police new-yorkaise recherchait vendredi les auteurs de l’agression d’un homme juif survenue la veille en marge de heurts entre des pro-israéliens et des pro-palestiniens à Times Square, sur fond d’augmentation des actes antisémites alimentée par le conflit au Proche-Orient.

Agence France-Presse

Selon une porte-parole de la police, l’agression a eu lieu vers 18 h 30 : cinq ou six hommes ont roué de coups et aspergé de gaz poivré un homme de 29 ans, tout en lui lançant des injures antisémites. Une vidéo de la scène a été diffusée par le New York Post.

L’unité de la police responsable des « crimes motivés par la haine » a lancé un appel à témoins sur Twitter jeudi soir. La victime a été hospitalisée dans un état « stable », a précisé la police, sans donner son identité.

Un homme de 23 ans a déjà été arrêté, soupçonné d’avoir participé à l’agression, tandis que les autres étaient toujours recherchés vendredi, selon la porte-parole.

L’agression a eu lieu en marge de heurts entre manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens, rassemblés peu après l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas après 11 jours de conflit.

Vingt-six personnes ont été interpellées lors de cette manifestation, selon la porte-parole. Des vidéos ont circulé montrant des échauffourées, et l’explosion de fusées de feu d’artifice.

« L’antisémitisme n’a aucune place dans notre ville », et « les auteurs de cet acte haineux seront poursuivis », a tweeté vendredi Bill de Blasio, maire de la métropole américaine qui compte la plus large communauté juive hors d’Israël.

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a indiqué qu’il ne « tolérerait pas le harcèlement et l’intimidation par des bandes violentes et antisémites », dans un communiqué. Il a appelé l’unité contre les crimes motivés par la haine de l’État à aider la police new-yorkaise.

« Depuis sept à dix jours, nous avons enregistré une augmentation de plus de 50 % des actes antisémites », a indiqué sur CNN Jonathan Greenblatt, directeur de l’Anti-Defamation League, organisation qui combat l’antisémitisme et le racisme.

Plusieurs agressions récentes sont passées inaperçues, a-t-il déploré.

Si les médias ont notamment rapporté une agression mardi contre des personnes juives attablées à la terrasse d’un restaurant à Los Angeles, il a affirmé que d’autres attaques avaient eu lieu à New York, en Floride, dans l’Illinois et en Californie.