États-Unis

Possibles fraudes

L’étau se resserre autour de Donald Trump

(New York) Quatre mois après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, le risque d’une inculpation se précise pour l’ex-président américain et ses proches qui dirigent la Trump Organization : la procureure de l’État de New York a confirmé mardi soir travailler main dans la main avec le procureur de Manhattan sur de possibles fraudes liées à ses affaires.