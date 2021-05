Des adolescents reçoivent des cartes de vaccination après avoir reçu une première dose du vaccin Pfizer COVID-19 à Los Angeles, en Californie, le 14 mai 2021. De fausses cartes sont depuis peu mises en vente sur internet et ailleurs.

(Los Angeles) Le procureur général de la Californie, Rob Bonta, a lancé mercredi une mise en garde sur de fausses cartes de vaccination contre la COVID-19 qui ont commencé à apparaître dans le commerce et sur l’internet, rappelant au public les risques liés à l’utilisation de telles contrefaçons.

Agence France-Presse

« Nous avons eu connaissance d’informations selon lesquelles de fausses cartes de vaccination contre la COVID-19 ont fait l’objet de publicité sur les réseaux sociaux, sur des plateformes de commerce électronique et des blogues, afin de permettre à certains de se faire passer pour des personnes vaccinées », écrit le procureur dans un communiqué.

« Ces cartes contrefaites nuisent à la santé et à la sécurité des Californiens et sont aussi illégales », souligne Rob Bonta, rappelant qu’il s’agit d’un crime fédéral.

« S’il vous plaît, n’achetez pas de fausses cartes, ne fabriquez pas la vôtre et ne remplissez pas une carte de vaccination avec de fausses informations », insiste le procureur.

Tous les Californiens âgés de 12 ans et plus ont accès gratuitement au vaccin contre le coronavirus et une carte officielle leur est remise dès la première injection.

Cela n’avait pas empêché le patron d'un bar de Clements, une petite ville de Californie, de fabriquer de fausses cartes qu’il monnayait 20 dollars pièce au comptoir de son établissement jusqu’à son arrestation début mai.

Mode d'emploi pour les complotistes antivaccin

Des médias américains ont également signalé des tutoriels de contrefaçon de ces cartes circulant sur des forums internet fréquentés par des opposants à la vaccination et sur des sites de vente de particulier à particulier.

De telles cartes n’ont à ce stade-ci pas valeur de passeport sanitaire officiel, mais des organisateurs d’évènements privés ont commencé à réserver certains accès aux personnes vaccinées.

C’est le cas par exemple du célèbre stade Hollywood Bowl de Los Angeles, qui va rouvrir ses portes début juillet pour sa traditionnelle série de concerts estivaux en réservant 85 % des sièges aux spectateurs vaccinés. Les autres devront se munir d’un test négatif effectué moins de 72 heures avant le spectacle.

Une carte de vaccination pourrait aussi permettre prochainement aux Américains de se rendre dans l’Union européenne, dont les États membres viennent de se mettre d’accord pour permettre l’entrée aux voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins anti-COVID-19.