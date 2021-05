PHOTO EVELYN HOCKSTEIN, REUTERS

Selon Nancy Pelosi (photo), au cours des 12 mois écoulés depuis mars 2020, lorsque la pandémie a frappé de plein fouet les États-Unis, « plus de 6600 discriminations et violences contre les AAPI », sigle désignant les Américains originaires d’Asie et des îles du Pacifique, ont été rapportés dans les 50 États américains.