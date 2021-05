États-Unis

Cyberattaque d’un oléoduc

Les Américains craignent une pénurie d’essence

(New York et Washington) La peur d’une pénurie d’essence après l’attaque informatique d’un important réseau d’oléoducs aux États-Unis a provoqué mardi de longues files d’attente dans certaines stations d’essence, poussant les autorités à prendre des mesures d’urgence pour faciliter l’approvisionnement et éviter la panique.