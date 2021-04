(Washington) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendra en Ukraine en mai pour y témoigner du soutien « indéfectible » des États-Unis à Kiev après le déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne, a annoncé vendredi le porte-parole de la diplomatie américaine.

Agence France-Presse

Le déplacement de M. Blinken le 5 et 6 mai a pour but de « réaffirmer le soutien américain indéfectible à la souveraineté et l’intégrité territoriale ukrainiennes face à l’agressivité actuelle de la Russie », a souligné Ned Price dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine devrait, à l’occasion de cette visite, être reçu par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les tensions entre Moscou et Washington sont au plus haut sur fond de désaccords sur l’Ukraine, autour du sort de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny et d’accusations d’espionnage, d’ingérence électorale et de cyberattaques imputées à Moscou.

Le président Joe Biden a proposé à la mi-avril, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, de se rencontrer cet été dans un pays tiers pour un sommet visant à stabiliser les relations entre les deux puissances rivales.