(Washington) Le président américain Joe Biden est favorable à une approche diplomatique « réaliste » vis-à-vis de la Corée du Nord, a indiqué vendredi la Maison-Blanche.

Les négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord sont à l’arrêt depuis l’échec du deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï, en février 2019. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a 100 jours, Joe Biden est resté relativement discret sur le dossier.

« Je peux confirmer que nous avons achevé notre examen stratégique sur la Corée du Nord », a indiqué Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, à bord d’Air Force One.

« Notre objectif reste la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne », a-t-elle rappelé.

Plaidant pour une approche « réaliste » par voie diplomatique, en étroite consultation avec la Corée du Sud et le Japon, elle est restée évasive sur de possibles initiatives à l’étude, tout en prenant ses distances avec les précédentes administrations.

« Notre politique ne sera pas centrée sur la recherche d’un grand accord », a-t-elle souligné, marquant nettement la différence avec l’approche de Donald Trump.

« Mais elle ne s’appuiera pas non plus sur la patience stratégique », a-t-elle ajouté, en référence à une expression utilisée durant la présidence de Barack Obama.

Il y a 10 jours, le président sud-coréen Moon Jae-in a appelé Joe Biden à relancer les négociations avec Pyongyang.

« Le plus important pour les deux gouvernements est d’avoir une volonté de dialogue et de s’asseoir face à face le plus vite possible », a indiqué M. Moon, qui est attendu le 21 mai à la Maison-Blanche pour y rencontrer le président américain.

« J’espère que Biden entrera dans l’Histoire comme le président ayant obtenu des progrès substantiels et irréversibles vers une complète dénucléarisation et un accord de paix sur la péninsule coréenne », a-t-il déclaré.