(New York) Donald Trump a qualifié jeudi de « très, très injuste » la perquisition la veille d’agents fédéraux chez son ex-avocat personnel Rudy Giuliani, qui fut selon lui « le plus grand maire de l’histoire de New York ».

Agence France-Presse

« Rudy Giuliani est un grand patriote », a déclaré l’ex-président américain dans une interview sur Fox News Business. « Il aime juste son pays et ils perquisitionnent son appartement, c’est si injuste et tellement deux poids, deux mesures, on n’avait jamais vu ça […] Je ne sais pas ce qu’ils cherchent ou ce qu’ils font ».

« C’est terrible de voir ce qui se passe dans notre pays avec la corruption et les problèmes, et ils s’en prennent à Rudy Giuliani. C’est très triste, en fait », a-t-il ajouté.

La police fédérale a perquisitionné mercredi l’appartement et le bureau de Rudy Giuliani à Manhattan, dans le cadre d’une enquête sur ses activités en Ukraine, une opération que son avocat et son fils, Andrew Giuliani, ont dénoncée comme politiquement motivée.

Ex-procureur fédéral de Manhattan, Rudy Giuliani, 76 ans, n’a pas fait de déclaration, mais a tweeté un long communiqué de son avocat, Robert Costello, accusant les enquêteurs de « double standard corrompu ».

Comme Andrew Giuliani, M. Costello a accusé le ministère de ne pas avoir poursuivi avec la même ardeur les accusations du camp Trump contre une présumée intervention de Joe Biden en faveur de son fils Hunter Biden.

Les procureurs fédéraux enquêtent depuis des mois sur les activités de lobbying de M. Giuliani en Ukraine. Et plus particulièrement sur la possibilité qu’il soit intervenu auprès du gouvernement Trump en 2019, au nom de responsables et hommes d’affaires ukrainiens.

M. Giuliani n’a pas été inculpé jusqu’ici.

Mais cette perquisition suggère que l’enquête s’accélère sur celui qui a été, pendant des mois, l’un des plus vigoureux défenseurs de la thèse soutenue par Donald Trump et déboutée par les tribunaux, selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 a été truquée au profit de Joe Biden.