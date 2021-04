PHOTO PETE SOUZA, AGENCE FRANCE-PRESSE

L’ancien directeur de la CIA John Brennan, qui était alors le chef de l’antiterrorisme du président américain, a raconté à l’AFP comment s’est déroulée l’opération « la plus intense, la plus secrète et la mieux organisée » de toute sa carrière : le raid des forces spéciales américaines qui ont tué ben Laden dans la nuit du 1er au 2 mai 2011.