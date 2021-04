(Los Angeles) Le nombre de signatures nécessaires pour organiser un référendum sur la révocation du gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom, a été atteint, ont annoncé lundi les autorités locales.

Agence France-Presse

Comme vingt autres États américains, la Californie autorise des électeurs à organiser un « scrutin de rappel » pour remplacer le gouverneur. Pour cela, il leur faut réunir les signatures d’au moins 12 % des votants de la précédente élection, soit en l’occurrence près de 1,5 million.

Un précédent reste dans toutes les mémoires : c’est grâce à un référendum similaire que l’acteur Arnold Schwarzenegger avait été élu en 2003 à la tête de l’État le plus peuplé des États-Unis pour le compte du Parti républicain.

1,6 million de signatures

Selon le dernier bilan publié par les autorités électorales californiennes, la pétition a recueilli plus de 1,62 million de signatures valides. Soutenue par le Parti républicain et des partisans de l’ancien président Donald Trump, l’initiative a été lancée l’an dernier et a été alimentée par le mécontentement sur la gestion de la pandémie et les mesures de confinement décrétées par M. Newsom, notamment la fermeture des petites entreprises.

Les électeurs ont désormais trente jours ouvrés pour demander le retrait de leur nom de cette procédure de révocation. Si à l’issue de cette période, le nombre de signatures requis est toujours réuni — ce qui est probable —, la Californie devra organiser un référendum pour demander aux électeurs de l’État s’ils veulent remplacer Gavin Newsom et si oui, par qui.

De nombreux candidats ont déjà manifesté leur intérêt.

Sondages et experts estiment que Gavin Newsom, 53 ans, devrait être en mesure de conserver son poste, les électeurs californiens ayant majoritairement voté pour le camp démocrate lors des dernières élections.

Élus au suffrage universel, les gouverneurs sont les chefs de l’exécutif dans les États américains. Ils disposent d’importants pouvoirs budgétaires, ainsi que sur les législations locales.