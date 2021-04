États-Unis

Erdogan et Biden d’accord pour « bâtir une coopération plus étroite »

(Istanbul) Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Joe Biden ont convenu vendredi « de bâtir une coopération plus étroite » sur les sujets intéressant leurs pays, alliés au sein de l’OTAN, lors de leur premier entretien téléphonique depuis l’investiture du second.