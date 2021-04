D’abord un mot-dièse créé par des militantes afro-américaines, « BLM » a pris la forme d’une organisation d’ampleur nationale, plaçant le « collectif » avant l’individu et sans réel dirigeant, présente dans une quarantaine de villes américaines, qui lutte pour « éradiquer la suprématie blanche » et « mettre fin aux violences policières ».

(Washington) Soixante ans après les grandes marches pour les droits civiques des Afro-Américains, une nouvelle génération de militants et de responsables politiques a repris le flambeau autrefois tenu par Martin Luther King.

Voici quelques-uns des représentants emblématiques de la lutte pour la justice raciale :

Black Lives Matter

L’acquittement en 2013 du meurtrier de Trayvon Martin, un adolescent noir abattu l’année précédente en Floride alors qu’il n’était pas armé, propage une onde de colère aux États-Unis et donne naissance au mouvement « Black Lives Matter » (« Les vies noires comptent »).

D’abord un mot-dièse créé par des militantes afro-américaines, « BLM » a pris la forme d’une organisation d’ampleur nationale, plaçant le « collectif » avant l’individu et sans réel dirigeant, présente dans une quarantaine de villes américaines, qui lutte pour « éradiquer la suprématie blanche » et « mettre fin aux violences policières ».

C’est aussi un slogan, qui a notamment rythmé les manifestations géantes organisées à travers les États-Unis et dans le monde depuis la mort de George Floyd, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis en mai 2020.

Les politiques

Kamala Harris, 56 ans et première femme noire à accéder à la vice-présidence, a défendu depuis son entrée en politique la cause des Afro-Américains victimes d’injustices sociales, même si ses détracteurs lui reprochent sa sévérité contre les auteurs de petits délits, qui a surtout affecté les minorités lorsqu’elle était procureure de Californie.

Après l’annonce mardi de la culpabilité du policier blanc accusé d’avoir tué George Floyd, elle a rappelé que ses parents, sa mère indienne et son père jamaïcain, militaient pour les droits civiques en Californie.

Le verdict « n’enlève toutefois pas la douleur », a-t-elle noté. « Nous devons encore réformer le système » car « l’Amérique a une longue histoire de racisme généralisé », a-t-elle dit.

Autre démocrate très en vue lors de la présidentielle, l’ex-élue afro-américaine de Géorgie Stacey Abrams, qui à 47 ans est une figure de la lutte contre les atteintes au droit de vote des Noirs américains.

Sa campagne visant à mobiliser et aider les minorités à voter en Géorgie a permis à Joe Biden de remporter cet État du Sud historiquement conservateur, et d’y élire deux candidats démocrates au Sénat en janvier.

L’avocat et la famille Floyd

Trayvon Martin, Breonna Taylor, George Floyd, Jacob Blake, Daunte Wright… L’avocat Ben Crump, 51 ans, défend les familles des victimes emblématiques du racisme et des violences policières aux États-Unis ces dernières années.

Basé à Tallahassee, la capitale de la Floride, il n’hésite pas parcourir le pays pour soutenir les familles de victimes, évoquant Dieu et la religion dans ses déclarations au ton incisif et provocateur, qui rappellent celles des grandes figures du mouvement des droits civiques des années 1960.

Le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits des Afro-Américains que Ben Crump considère comme un « mentor », l’a présenté mardi comme le « ministre de la Justice de l’Amérique noire ».

Il a noué des liens forts avec la famille de George Floyd, qui sont aussi devenus des porte-voix.

Philonise, un des frères de George Floyd « ne représente pas seulement le combat pour la justice de sa famille, pour l’Amérique noire, mais pour tous les Américains », a lancé mardi l’avocat.

Philonise Floyd, 39 ans, a assuré qu’il continuerait à se battre « parce que ça ressemble à un cycle sans fin », après la mort d’un jeune Afro-Américain tué par la police dans la banlieue de Minneapolis en plein pendant le procès du meurtrier de son frère.

« Je ne me bats plus pour George mais pour chaque personne dans le monde entier », a-t-il dit.

Les sportifs

Colin Kaepernick, 33 ans et ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco, a décidé en 2016 de s’agenouiller pendant l’hymne national pour dénoncer les brutalités policières contre la minorité noire.

Son geste lui a coûté sa carrière et il s’est attiré les foudres de Donald Trump, mais il est depuis imité par de nombreux sportifs dans le monde qui protestent contre le racisme. Même des policiers se sont agenouillés lors de manifestations Black Lives Matter.

Superstar du basket, LeBron James, 36 ans, a lui utilisé sa notoriété et ses quatre titres de champion de NBA pour dénoncer les injustices sociales et raciale, et créer une association pour amener la population noire à davantage voter à la présidentielle de 2020.

Mardi, il a commenté d’un mot le verdict de Minneapolis : « RESPONSABILITÉ ».