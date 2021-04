Plus de 200 personnes se sont rassemblées en anticipation de la nouvelle, et immédiatement les larmes commencent à couler sur plus d’un visage.

(Minneapolis) « Coupable ! » : dès l’annonce du verdict au mégaphone, la foule exulte devant le tribunal de Minneapolis.

Robin LEGRAND

Agence France-Presse

« Coupable des trois chefs d’accusation », continue l’homme avec son mégaphone, en détaillant le verdict concernant le policier blanc Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de l’Afro-Américain George Floyd.

PHOTO JOSHUA ROBERTS, REUTERS

« Aujourd’hui nous célébrons la justice (rendue) pour notre ville », ajoute-t-il.

« J’y crois pas… Coupable ! », déclare incrédule Lavid Mack, un jeune homme de 28 ans perché sur un plot de béton pour voir le monde rassemblé. Il ne pensait pas que Derek Chauvin serait condamné.

Une femme s’écarte de la foule, et trop émue pour parler, tombe dans les bras d’une amie.

Une autre, les larmes coulant sur ses joues, exprime son soulagement : « Maintenant on peut enfin commencer à respirer », lâche Amber Young.

« Panser les plaies »

PHOTO OCTAVIO JONES, REUTERS

« Cette année a été un tel traumatisme. Désormais j’espère que l’on pourra panser nos plaies », ajoute-t-elle.

Cette femme afro-américaine se tourne maintenant vers une autre lutte : « On doit se battre pour Daunte Wright maintenant », en référence au jeune homme noir de 20 ans tué le 11 avril par une policière blanche en banlieue de Minneapolis.

Le poing en l’air, un groupe d’une dizaine de personnes reprend en chœur : « Black power ! Black power ! »

Avant l’annonce du verdict, un homme brandissait même une bouteille de cognac parmi la foule, espérant l’ouvrir si Derek Chauvin était reconnu coupable.

L’avenue devant le tribunal a été coupée à la circulation, et plusieurs voitures qui se voient détournées de leur chemin klaxonnent pour célébrer avec la foule.

Dans les semaines précédant le verdict, la tension était palpable à Minneapolis, qui a vécu des manifestations agitées après la mort de George Floyd l’an dernier.

Des soldats de la Garde nationale ont patrouillé durant cette période dans les rues de la ville et presque l’ensemble des commerces avoisinant le tribunal se sont barricadés derrière des planches de bois.

Tout autour du tribunal, des véhicules blindés de l’armée, derrière des plots en béton et des grilles hautes de trois mètres, témoignaient également de la nature sensible du procès, désormais achevé. Reste la sentence de la condamnation de Derek Chauvin, qui sera annoncée dans quelques semaines.

Réactions au verdict

Un « tournant dans l’Histoire », un nom devenu « synonyme de justice », un soulagement : les réactions pleuvaient mardi, aux États-Unis et à travers le monde, après le verdict qui a reconnu le policier américain Derek Chauvin coupable de la mort de l’Afro-Américain George Floyd.

Biden : tous « soulagés »

« Nous sommes tous tellement soulagés », a déclaré le président américain Joe Biden à la famille Floyd, dans un appel téléphonique.

« Vous êtes une famille incroyable. J’aurais aimé être là pour vous prendre dans mes bras », a-t-il poursuivi.

« Aujourd’hui, marque un jour de justice en Amérique », a ajouté Kamala Harris, première vice-présidente noire des États-Unis, lors du même appel.

« L’Histoire se souviendra de ce moment. »

L’avocat de la famille Floyd : un « tournant dans l’Histoire »

« Coupable ! Une justice obtenue dans la douleur a finalement été accordée à la famille de George Floyd », a réagi l’avocat de ces derniers, Ben Crump. « Ce verdict est un tournant dans l’Histoire. »

Obama : « On ne peut pas s’arrêter là »

« Aujourd’hui, un jury à Minneapolis a fait ce qu’il fallait faire », a écrit Barack Obama.

« Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que la vraie justice va bien plus loin qu’un seul verdict dans un seul procès », a ajouté le premier président noir des États-Unis, en appelant à poursuivre « le combat » pour lutter contre le racisme et les violences policières.

« On ne peut pas s’arrêter là. »

Un frère de Floyd : « Des larmes en joie »

« Je sens des larmes de joie, tellement ému qu’aucune famille dans l’Histoire ne soit auparavant arrivée aussi loin », a déclaré dans une vidéo Rodney Floyd, l’un des frères de George, en dédiant ce verdict « à tous ceux qui ont été dans la même situation ».

Un des procureurs : « Sa vie comptait »

« Aucun verdict ne peut nous ramener George Perry Floyd. Mais ce verdict envoie bien le message à sa famille qu’il était quelqu’un, que sa vie comptait, que chacune de nos vies comptent », a déclaré le procureur afro-américain Jerry Blackwell, membre de l’équipe de l’accusation au procès de Derek Chauvin.

Le maire de Minneapolis : Floyd a « rendu notre ville meilleure »

« George Floyd était venu à Minneapolis pour chercher une vie meilleure. C’est finalement sa vie qui rendu notre ville meilleure », a tweeté le maire Jacob Frey.

Nancy Pelosi : Floyd, un nom « synonyme de justice »

« Grâce à vous, et grâce aux milliers, aux millions de gens qui ont manifesté à travers le monde pour la justice, votre nom restera à jamais synonyme de justice », a déclaré la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, devant le Capitole peu après le verdict.

Zuckerberg : « Un combat plus vaste contre le racisme »

« J’espère que ce verdict apportera un certain réconfort » à la famille Floyd « et à tous ceux qui ne peuvent pas s’empêcher de s’identifier dans cette histoire », a écrit le patron de Facebook Mark Zuckerberg. « Nous sommes solidaires avec vous, conscients qu’il s’agit d’un combat plus vaste contre le racisme et l’injustice. »

Boris Johnson : « Je salue ce verdict »

« J’ai été consterné par la mort de George Floyd et je salue ce verdict », a tweeté le premier ministre britannique Boris Johnson. « Mes pensées ce soir vont à la famille de George Floyd et à ses amis. »