États-Unis

Décryptage

De Rodney King à George Floyd

(New York) Filmée le 3 mars 1991 du haut d’un balcon, la vidéo de 81 secondes avait révulsé les États-Unis et une bonne partie du monde. Elle montrait quatre policiers blancs de Los Angeles en train de tabasser un automobiliste noir arrêté pour excès de vitesse et refus d’obtempérer. Après deux décharges de pistolet électrique, les policiers allaient infliger à Rodney King 56 coups de bâton et six coups de pied, alors que l’homme était étendu sur le sol ou tentait de se relever. Tout ça sous le regard d’une vingtaine de policiers impassibles.