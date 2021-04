États-Unis

Aux États-Unis, offensive conservatrice contre les jeunes transgenres

(Washington) Sur les terrains de football, dans les vestiaires, et jusque dans leurs traitements médicaux, les jeunes transgenres sont devenus la nouvelle cible des conservateurs américains, par le biais de dizaines de projets de loi. « On essaye de me dicter comment vivre ma vie », dénonce Dylan Brandt, 15 ans.