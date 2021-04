Le D r Andrew Baker a affirmé que l’immobilisation imposée par les policiers et la compression de son cou étaient « trop fortes à supporter pour George Floyd.

CAPTURE D'ÉCRAN ASSOCIATED PRESS

(Minneapolis, Washington) Les problèmes cardiaques et la consommation de drogue de George Floyd ne sont pas « les causes directes » de sa mort, qui a été provoquée par la violence de son arrestation, a affirmé vendredi à la barre le médecin légiste ayant réalisé son autopsie.

Joy POWELL, Cyril JULIEN

Agence France-Presse

À la fin de la deuxième semaine du procès du policier blanc Derek Chauvin, accusé de meurtre, cette déposition contredit la thèse avancée par la défense de l’agent.

L’immobilisation imposée par les policiers et la compression de son cou étaient « trop fortes à supporter pour George Floyd, au regard de son état cardiaque », a expliqué Andrew Baker devant le tribunal de Minneapolis qui juge Derek Chauvin, un policier blanc de 45 ans.

Il est accusé d’avoir tué George Floyd le 25 mai 2020 en maintenant pendant près de dix minutes son genou sur le cou de sa victime pour l’empêcher de se débattre.

George Floyd avait plusieurs fois crié « Je ne peux pas respirer » aux trois policiers qui le maintenaient allongé sur le ventre sur l’asphalte, les mains menottées dans le dos, en faisant pression sur son dos, son cou et ses côtes.

CAPTURE D'ÉCRAN ASSOCIATED PRESS Le policier accusé de la mort de George Floyd, Derek Chauvin

Pour l’accusation, cette pression a provoqué la mort de George Floyd, qui a peu à peu sombré dans l’inconscience par manque d’oxygène avant de décéder.

La scène, filmée en direct par des passants, a fait le tour du monde et provoqué une immense vague de colère contre le racisme et les violences policières dans le monde.

Le quadragénaire à la carrure imposante avait notamment un cœur plus gros que la normale en raison d’une hypertension, a souligné le Dr Baker.

« Son cœur avait donc besoin de plus d’oxygène et il avait une capacité limitée d’accélérer son rythme », car ses artères coronaires étaient rétrécies, a-t-il dit.

La contrainte physique et la douleur « vont déclencher des hormones de stress, l’adrénaline va pousser votre cœur à battre plus vite pour avoir plus d’oxygène », a-t-il expliqué.

Mais le cœur de George Floyd a lâché, incapable de soutenir ce rythme et en manque d’oxygène.

Pas de trace de la COVID-19

L’avocat de Derek Chauvin, Eric Nelson, soutient que son client n’a pas causé la mort du quadragénaire et que celui-ci est mort d’une overdose combinée à des problèmes cardiaques.

Il s’appuie sur la présence de fentanyl, un puissant opiacé, et de méthamphétamine, un stimulant, découverts lors de l’autopsie.

La consommation de fentanyl peut aussi causer un manque d’oxygène en compliquant la respiration.

Andrew Baker a reconnu que la méthamphétamine faisait accélérer le rythme cardiaque, tout en précisant qu’une très faible quantité de drogue avait été détectée.

Il a également démenti la thèse développée par la défense selon laquelle George Floyd était diminué après avoir été infecté par le coronavirus.

« Ses poumons n’avaient pas de stigmates de la COVID-19 », a-t-il dit.

Face à Eric Nelson, il a indiqué n’avoir pas retrouvé de trace de pression sur le dos de George Floyd.

Mais le médecin a confirmé que la mort était un homicide, c’est-à-dire en terme médical « quand les actes de quelqu’un sont impliqués dans la mort d’un individu ».

Auparavant, les jurés avaient consulté des clichés du visage, des épaules et des mains tuméfiées de George Floyd pris lors de l’autopsie. Ces photos ont été remises sous enveloppe, la famille ayant peur de ne pas les supporter.

Un frère de George Floyd, Rodney, est resté impassible en regardant longuement l’une de ces photos.

« C’est difficile, c’est dur », a expliqué la sœur de George Floyd, Bridgett, au site d’informations The Shade Room.

Mais « quand ce procès sera terminé et que Derek (Chauvin) sera reconnu coupable, nous aurons obtenu justice pour toutes les familles » qui n’ont pas pu l’obtenir pour leurs proches, a-t-elle dit.

Pour la première fois depuis le début des débats il y a deux semaines, le siège réservé aux proches de l’ex-policier était occupé vendredi, par une femme qui n’a pas été identifiée.

Le procès doit reprendre lundi avec les derniers témoins de l’accusation. Les débats devraient durer encore une semaine. Le verdict n’est pas attendu avant fin avril. Derek Chauvin encourt jusqu’à 40 ans de réclusion.

Les trois autres policiers impliqués dans la mort de George Floyd seront eux jugés pour complicité de meurtre en août.