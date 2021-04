PHOTO JUSTIN HAMEL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Plus de 172 000 migrants illégaux ont été appréhendés par les gardes-frontières américains le mois dernier après être entrés illégalement aux États-Unis, soit 71 % de plus qu’en février. Parmi elles, se trouvent toujours plus de mineurs isolés, dont le nombre a doublé pour s’établir à 18 890. Ci-haut, des jeunes regroupés dans un centre de détention temporaire à Midlands, au Texas, le 5 avril 2021.