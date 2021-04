États-Unis

Mort de George Floyd

La justice fait le procès d’un policier, pas celui de la police

(Minneapolis) Malgré l’intensité des débats sur la police américaine et ses méthodes, tous les acteurs du procès du meurtre de l’Afro-Américain George Floyd semblent déterminés à ce qu’il soit celui d’un homme et non pas d’une institution.