Un homme arrêté après l’attaque contre une femme asiatique à New York

(New York) La police new-yorkaise a inculpé mercredi un homme sans-abri soupçonné d’avoir violemment frappé une sexagénaire d’origine asiatique, une agression dont l’enregistrement vidéo avait profondément choqué sur fond de flambée d’attaques contre la minorité asiatique aux États-Unis.

Catherine TRIOMPHE

Agence France-Presse

L’homme, identifié par la police comme Brandon Elliot, 38 ans, a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi, puis inculpé d’agression « motivée par la haine ». Selon un porte-parole de la police new-yorkaise, il résidait dans un hôtel près de Times Square, proche du lieu du crime, qui accueille désormais des personnes sans-abri.

Plusieurs hôtels de ce quartier, vidé de ses foules de touristes depuis le début de la pandémie, ont été transformés en centres d’hébergement afin de pouvoir respecter les règles de distanciation.

Le suspect a un passé criminel lourd : il avait été emprisonné de 2002 à 2019 pour avoir poignardé sa mère à mort, sous les yeux de sa petite sœur de cinq ans, a précisé à l’AFP le porte-parole de la police.

L’agression contre la femme d’origine asiatique de 65 ans, qui allait à l’église, s’est déroulée peu avant midi lundi.

Sur les images, prises par des caméras de surveillance depuis l’intérieur d’un bâtiment, on la voit en train de marcher quand, tout à coup, l’homme s’approche d’elle, la fait tomber au sol d’un premier coup de pied, puis lui assène plusieurs autres coups à la tête avant de s’éloigner. La police avait précisé mardi que l’agresseur avait proféré des insultes anti-asiatiques à son égard.

La police avait posté la vidéo et des photos de l’agresseur sur Twitter, et appelé la population à aider à l’identifier. Des habitants ont reconnu un SDF du quartier et conduit la police jusqu’à l’hôtel.

La victime, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a été hospitalisée avec le pelvis cassé et de multiples blessures, a indiqué la police. Elle a depuis quitté l’hôpital, selon plusieurs médias.

« Dégoûtant »

La violence de l’agression, ajoutée à la passivité de deux hommes assistant à la scène depuis l’intérieur d’un immeuble - l’un d’eux refermant même la porte de l’immeuble plutôt que d’aller aider la femme restée au sol - avait suscité de nombreuses réactions scandalisées, chez de nombreux élus locaux jusqu’à Joe Biden.

Le maire de New York, Bill de Blasio, avait qualifié l’attaque d’« horrible » et « dégoûtante ». Le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, avait déploré que la violence contre la communauté asiatique devienne « une épidémie dans notre État et notre pays ».

Le président Biden avait annoncé mardi, dans un tweet, des « mesures supplémentaires » pour répondre aux violences anti-asiatiques, y compris une « initiative du ministère de la Justice ».

New York, comme d’autres métropoles américaines, a vu une recrudescence des crimes visant les personnes d’origine asiatique ces derniers mois. Nombreux sont ceux à blâmer l’ex-président Donald Trump, qui qualifiait fréquemment la COVID-19 de « virus chinois » ou « peste chinoise ».

Le 15 mars, un homme a abattu huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique, dans la région d’Atlanta.

La police new-yorkaise a depuis renforcé sa présence dans les quartiers à forte population asiatique. Des patrouilles de bénévoles se sont aussi formées dans certains quartiers pour rassurer la population.

La première métropole américaine compte plus d’un million d’habitants aux origines asiatiques. Rien que pour la semaine du 15 au 21 mars, la police new-yorkaise a enregistré neuf crimes « motivés par la haine », contre trois sur la même période de 2020, selon les statistiques officielles.