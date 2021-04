Sur cette capture d'écran on voit les deux fillettes au pied du mur après leur chute.

CAPTURE D'ÉCRAN ASSOCIATED PRESS/DOUANES AMÉRICAINES

(Washington) Deux fillettes équatoriennes de trois et cinq ans ont été jetées en pleine nuit du haut d’un mur de quatre mètres de hauteur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, a rapporté mercredi le service américain des Douanes et de la Protection des frontières (CBP).

Agence France-Presse

Un opérateur de caméras de surveillance a alerté des agents d’un poste de contrôle qui se sont alors rendus dans cette zone reculée de l’État du Nouveau-Mexique.

« Mardi soir, un agent de Santa Teresa chargé de l’utilisation de caméras a vu un passeur lâcher deux jeunes enfants du haut d’un mur frontalier d’une hauteur de 14 pieds (environ quatre mètres, NDLR) », a indiqué le CBP dans un communiqué.

Les fillettes ont été accueillies dans une station du CBP à Santa Teresa, au Nouveau-Mexique, afin d’y subir des examens médicaux puis ont été transportées dans un hôpital local par précaution.

« Je suis sidérée par la manière inhumaine dont ces passeurs ont jeté la nuit dernière du haut d’un mur de 14 pieds d’innocentes enfants », a déclaré dans un communiqué la cheffe de patrouille Gloria I. Chavez.

Mme Chavez a précisé que les gardes-frontières américains travaillaient avec les autorités mexicaines afin d’identifier les coupables.

« Sans la vigilance de nos agents avec l’aide de technologies mobiles, ces deux toutes jeunes sœurs auraient été soumises pendant des heures aux rigueurs du désert », a-t-elle ajouté.

Les États-Unis font face à une forte augmentation des arrivées à la frontière : plus de 100 000 migrants en situation irrégulière ont été arrêtés en février à la frontière sud, dont près de 20 000 personnes en famille et 10 000 mineurs isolés.