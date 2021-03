États-Unis

Des New-Yorkais patrouillent face aux violences anti-asiatiques

(New York) « On veut affirmer notre présence, pour que ceux qui veulent commettre un délit y réfléchissent à deux fois » : face à la recrudescence d’attaques contre des personnes d’origine asiatique et les meurtres d’Atlanta du 15 mars, des volontaires se mobilisent pour les protéger, à New York comme dans d’autres métropoles américaines.