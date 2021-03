États-Unis

Le grand oral de Joe Biden

(New York) Il avait promis de rétablir les normes bafouées par son prédécesseur. Or, pendant ses deux premiers mois à la Maison-Blanche, il aura ignoré l’une d’elles. Comment ? En devenant le premier président américain en plus de 100 ans à ne pas tenir une seule conférence de presse officielle au cours de cette période.