Facebook révèle une opération d’espionnage chinoise contre les Ouïghours

(San Francisco) Des groupes de pirates informatiques chinois utilisent Facebook et d’autres sites et applications mobiles pour piéger et espionner les Ouïghours dans divers pays, dont le Canada, a déclaré mercredi le réseau social, sans attribuer ces pratiques au gouvernement chinois.