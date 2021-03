PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS

Les entretiens dans la ville d’Anchorage entre le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale Jake Sullivan d’une part, et le haut responsable chinois Yang Jiechi et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi d’autre part, représentent « une première discussion pour comprendre nos intérêts, intentions, et priorités », a dit une de ces responsables à des journalistes.