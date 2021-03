PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Louisville) La police fédérale américaine a annoncé samedi avoir réalisé des « progrès importants » dans son enquête sur la mort de Breonna Taylor, une jeune femme noire abattue dans son appartement par des policiers de Louisville il y a tout juste un an.

Agence France-Presse

Pour marquer le premier anniversaire du drame, des manifestations sont prévues dans cette ville du Kentucky devenue l’un des épicentres de la lutte contre les violences policières et le racisme aux États-Unis.

« Ça fait un an, et la justice n’a toujours pas été rendue », déplorait Camille Bascus, une Afro-Américaine de 50 ans, venue d’Atlanta pour « représenter ceux qui n’ont plus de voix parce que leur cœur s’est arrêté ».

Douze mois après le drame, la justice locale n’a inculpé qu’un des trois policiers impliqués et sur un motif indirect : pour avoir mis en danger les voisins de la jeune femme.

L’annonce de cette décision, jugée « insultante et scandaleuse » par les avocats de la famille Taylor, avait été suivie de violences sporadiques à Louisville à la fin du mois de septembre.

Les espoirs de ses proches résident désormais dans la justice fédérale qui a ouvert une enquête en mai 2020. « Le FBI de Louisville reste résolu à la mener à terme jusqu’à une conclusion appropriée », a assuré samedi son responsable, Robert Brown, en faisant état, dans un communiqué, « de progrès importants ».

Le 13 mars 2020, Breonna Taylor, une aide-soignante de 26 ans, a été abattue en pleine nuit, quand des policiers, qui enquêtaient sur un trafic de drogues impliquant son ex-petit ami, se sont présentés à son domicile munis d’un mandat d’arrêt dit « no knock », les autorisant à enfoncer la porte sans s’annoncer.

Face à cette irruption, le nouveau compagnon de Breonna Taylor avait ouvert le feu avec une arme détenue légalement. Les agents ont riposté et Breonna Taylor a reçu plusieurs balles. Il a ensuite expliqué les avoir pris pour des cambrioleurs. Eux assurent, malgré ses dénégations, s’être présentés avant d’entrer.

La mort de Breonna Taylor n’avait pas attiré beaucoup d’attention dans un premier temps, mais elle est revenue sur le devant de la scène dans le cadre des grandes manifestations antiracistes qui ont agité les États-Unis après la mort de George Floyd, un quadragénaire noir étouffé par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai.

Pour mettre un terme à une plainte de la famille au civil, la mairie de Louisville a accepté de verser 12 millions de dollars à la famille de Breonna Taylor et de réformer sa police.