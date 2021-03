(Washington) Joe Biden va lancer vendredi, lors d’un sommet virtuel avec les premiers ministres australien, indien et japonais, une initiative commune pour renforcer de manière « drastique » la production de vaccins contre la COVID-19 en Asie du Sud-Est, première étape de son offensive diplomatique contre la Chine.

Francesco FONTEMAGGI

Agence France-Presse

C’est la première fois que le « Quad », cette alliance informelle née dans les années 2000 pour contrebalancer la montée en puissance de la Chine et relancée par Donald Trump, se réunit au plus haut niveau.

« Le fait que le président Biden ait choisi d’en faire un de ses premiers évènements multilatéraux démontre l’importance que nous donnons à une coopération étroite avec nos alliés et partenaires de la région indopacifique », a déclaré mardi la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki.

Autre signe de la priorité donnée à l’Asie, le premier ministre japonais Yoshihide Suga sera, dans la « première quinzaine d’avril », le premier dirigeant étranger à être reçu en personne aux États-Unis par le nouveau président, a annoncé vendredi Tokyo.

PHOTO YUICHI YAMAZAKI, ARCHIVES REUTERS Le premier ministre japonais Yoshihide Suga se rendra à Washington dans la « première quinzaine d’avril ».

À l’ordre du jour du « Quad » : le changement climatique et surtout la pandémie de COVID-19.

« Accord historique »

Joe Biden, Yoshihide Suga, l’Indien Narendra Modi et l’Australien Scott Morrison doivent annoncer « un accord historique pour développer la capacité de production de vaccins », afin de répondre « aux graves pénuries en Asie du Sud-Est », ont dit à des journalistes de hauts responsables américains.

L’un d’eux a évoqué des « véhicules financiers complexes qui permettront une augmentation très importante, franchement drastique, des capacités de production de vaccins, jusqu’à un milliard en 2022 ». Cet effort s’appuiera en premier lieu sur la production en Inde, et sur le vaccin unidose américain Johnson & Johnson.

Avec cette initiative, le président des États-Unis s’engage à son tour clairement dans la « diplomatie du vaccin ». S’il a jusqu’ici martelé qu’il entendait réserver d’abord les vaccins achetés par Washington à la population américaine, Joe Biden veut montrer qu’il ne reste pas les bras croisés face à la Chine, qui multiplie les livraisons de doses à travers le monde et notamment en Asie du Sud-Est.

Car l’autre objet du « sommet » de vendredi, et une des raisons d’être du « Quad », c’est de contenir l’activisme chinois dans la région.

En jargon diplomatique, cela se traduit par des discussions sur la « sécurité maritime » et le maintien d’une région indopacifique « libre et ouverte ». Scott Morrison a expliqué que ces quatre « démocraties » voulaient former « un pillier pour la paix et la stabilité ».

« Je pense qu’il y aura une discussion ouverte et honnête sur le rôle de la Chine sur la scène internationale », a assuré un responsable américain.

Réunion États-Unis–Chine

L’ex-président Trump a laissé les relations sino-américaines au plus bas depuis leur instauration dans les années 1970, au bord d’une nouvelle Guerre froide.

Son successeur assure vouloir continuer le bras de fer.

« Si on ne fait rien, ils vont nous écraser », a lancé Joe Biden en février au lendemain de son premier échange téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping.

La Maison-Blanche avait alors dit qu’il avait évoqué sans détour tous les sujets de friction, de Hong Kong à Taïwan en passant par la guerre commerciale ou les violations des droits de la minorité musulmane ouïghoure.

Il y a donc une forme de continuité Trump-Biden sur la « compétition stratégique » avec le géant asiatique, qualifié de « plus grande menace pour la démocratie » par l’ex-gouvernement républicain et de « plus grand défi géopolitique du XXIe siècle » par l’actuelle équipe démocrate.

Mais cette dernière affirme vouloir se distinguer en s’appuyant sur les alliances des États-Unis, délaissées ou malmenées par Donald Trump, pour afficher un front uni face à Pékin.

Après la réunion du « Quad », le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire de la Défense Lloyd Austin se rendront la semaine prochaine au Japon puis en Corée du Sud pour leur premier voyage à l’étranger. La Chine devrait à nouveau être au cœur des rencontres.

Le chef du Pentagone ira aussi en Inde, tandis qu’Antony Blinken organisera la toute première réunion entre l’équipe Biden et les chefs de la diplomatie chinoise Yang Jiechi et Wang Yi. Ces entretiens, à Anchorage en Alaska, seront observés de près.