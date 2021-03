Andrew Cuomo accusé d’attouchements par une femme

(New York) Déjà accusé de harcèlement sexuel, le gouverneur de l’État de New York est désormais confronté à une allégation plus grave, une employée l’accusant d’avoir passé la main sous sa blouse et de l’avoir touchée de façon « agressive », a rapporté mercredi un quotidien new-yorkais.