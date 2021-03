Blinken et Austin en Asie, leur premier voyage à l’étranger

(Washington) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin vont se rendre ensemble au Japon et en Corée du Sud la semaine prochaine, a annoncé mercredi le département d’État, un premier voyage à l’étranger destiné à renforcer les alliances face à la Chine.

Agence France-Presse

M. Blinken a dit sur Twitter que le déplacement visait à promouvoir « la paix, la sécurité et la prospérité dans la région indopacifique et à travers le monde ».

PHOTO MANDEL NGAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin

Ce voyage entend « réaffirmer l’engagement des États-Unis à renforcer nos alliances », a indiqué le porte-parole du département d’État, Ned Price.

Il se tiendra quelques jours après la tenue par le président américain Joe Biden d’un sommet virtuel avec les dirigeants du Japon, de l’Australie et de l’Inde.

L’équipe Biden n’a pas encore lancé la flopée de voyages internationaux qui suivent traditionnellement l’entrée en fonctions d’une nouvelle administration, pour tenter de montrer l’exemple en pleine pandémie de COVID-19.

M. Blinken a eu un premier « voyage » - virtuel - à l’étranger le 25 février lorsqu’il a rencontré par écrans interposés ses homologues du Mexique et du Canada.

Avec le ministre de la Défense, il se rendra à Tokyo mardi et mercredi de la semaine prochaine pour des réunions avec leurs homologues japonais.

Le secrétaire d’État s’adressera aussi à des hommes d’affaires et journalistes japonais et doit souligner « le rôle d’une presse libre dans la promotion d’une bonne gouvernance et la défense de la démocratie ».

À Séoul, MM. Blinken et Austin rencontreront leurs homologues sud-coréens et le ministre américain des Affaires étrangères parlera à des jeunes et des journalistes, selon M. Price.

M. Blinken discutera également de la politique américaine vis-à-vis de la Corée du Nord.