PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Bruxelles) L’envoyé américain pour le climat John Kerry a plaidé mardi à Bruxelles pour une coopération « renforcée » entre son pays et l’Union européenne dans la lutte contre le changement climatique, soulignant que c’était « le moment » d’agir.

Agence France-Presse

« Nous affrontons une crise inédite », a rappelé l’ancien secrétaire d’État. La lutte contre le changement climatique a été élevée au rang de priorité par l’administration du président Joe Biden, qui a fait revenir Washington dans l’accord de Paris après l’ère Trump.

« Je viens ici pour renouveler le dialogue avec nos amis en Europe à propos de notre coopération sur le climat, qui a été extraordinaire dans la préparation de (l’accord de) Paris. Elle devra être encore renforcée », a déclaré le responsable démocrate, qui effectue sa première visite à Bruxelles depuis l’entrée en fonction de la nouvelle administration.

À ses côtés, le vice-président de la Commission chargé du climat, Frans Timmermans, s’est félicité du retour de la première économie du monde dans l’accord de Paris, près de quatre ans après l’annonce par Donald Trump du retrait de son pays.

L’accord signé en 2015 à Paris vise à limiter le réchauffement en dessous de 2 °C et 1,5 °C si possible par rapport aux niveaux antérieurs à la révolution industrielle.

« Nous allons travailler main dans la main pour faire de Glasgow (la conférence de l’ONU sur le climat prévue en novembre dans cette ville écossaise, NDLR) un succès », a déclaré le Néerlandais.

« Je suis convaincu que quand les États-Unis et l’Europe travaillent ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes et garantir un climat dans lequel nos enfants et petits-enfants pourront vivre », a-t-il ajouté.

M. Kerry a assisté à la réunion hebdomadaire des commissaires européens.

L’UE s’est engagée en décembre à relever son objectif de réduction de gaz à effet de serre, en visant une baisse nette de ses émissions d’« au moins 55 % » d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, contre -40 % précédemment, afin d’atteindre en 2050 la neutralité carbone.