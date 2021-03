(New York) L’afflux de milliers de mineurs non accompagnés, venus d’Amérique centrale jusqu’à la frontière américano-mexicaine, expose le gouvernement de Joe Biden à une crise migratoire potentielle, dans l’une des régions des États-Unis les plus sensibles politiquement.

Le président démocrate a promis de mener une politique migratoire « saine et humaine » après le mandat de Donald Trump, mais des organisations d’aide aux migrants estiment que ses déclarations présentent un effet pervers.

Comme Donald Trump, qui avait mis la lutte contre l’immigration, légale comme illégale, au centre de sa politique de « l’Amérique d’abord », le nouveau gouvernement continue à refouler les immigrés ayant traversé la frontière illégalement. La majorité d’entre eux viennent d’Amérique centrale, fuyant la pauvreté et la violence.

Mais Joe Biden a décidé de ne pas renvoyer les mineurs isolés, et ceux-ci affluent à la frontière alors que les places sont limitées par la pandémie de COVID-19 dans les structures d’hébergement.

« Modèle connu »

Selon les organisations militantes, tous les ingrédients sont réunis pour qu’une nouvelle crise se forme à la frontière, car le fait d’accepter les enfants sans leurs parents peut mener les familles à se séparer délibérément.

« Il y a comme une explosion du nombre de mineurs qui traversent la frontière illégalement, et la façon dont le gouvernement gère cela est un petit peu bizarre, car c’est sa politique qui en est la cause », affirme l’avocate Allegra Love, qui fournit des conseils juridiques aux migrants au sein de l’association Dreamers Project de Santa Fe, au Texas.

La politique migratoire américaine « met les parents dans une position où leur seule option est d’envoyer leurs enfants seuls à la frontière parce que c’est comme ça qu’ils peuvent être le plus en sécurité », dit-elle à l’AFP.

La plupart des mineurs arrivés seuls, dont certains n’ont que 6 ans, passent dix jours en quarantaine et, s’ils sont déclarés négatifs à la COVID-19, sont envoyés dans des centres d’hébergement disséminés à travers les États-Unis en attendant que les autorités retrouvent leurs proches installés dans le pays.

Selon les détracteurs de cette politique, ce séjour – dans des centres où des abus graves ont déjà été signalés dans le passé – peut durer des mois.

Les enfants peuvent souffrir et être traumatisés, affirme Joshua Rubin, de l’organisation Witness at the Border.

Les autorités américaines, pour leur part, « copient un modèle connu » face à cette pression migratoire et « elles provoquent une sorte de crise avec cette gestion », estime-t-il.

L’administration Biden « est dans une position peu enviable en étant critiquée de toutes parts », explique Jennifer Podkul, juriste pour l’association Kids in Need of Defense, qui a travaillé à la frontière américano-mexicaine.

« C’est très difficile et elle doit repartir de zéro, car Donald Trump a entièrement détruit le système de protection américain », estime-t-elle.

« Nouvelle vie »

Ces mineurs, qui ont traversé plusieurs pays avant d’arriver à la frontière, risquent l’exploitation sexuelle ou le travail forcé lors de leur voyage, souligne Belinda Bradford, directrice adjointe du centre d’hébergement Good Neighbor, qui aide les familles bloquées à la frontière entre Matamoros, au Mexique, et Brownsville, au Texas.

Face à l’afflux de ces mineurs, le gouvernement a rouvert une structure temporaire capable d’accueillir 700 personnes à Carrizo Springs, au Texas, qui avait déjà servi pour héberger des jeunes migrants pendant un mois, en juillet 2019.

« Nous espérons qu’elle ne restera pas ouverte très longtemps et que nous pourrons fournir à chaque enfant qui traverse la frontière un hébergement dans une structure agrémentée », a récemment affirmé Joe Biden, dans un entretien à la télévision hispanique Univision.

Des informations circulent également depuis plusieurs semaines sur la réouverture d’un autre site, encore plus grand, en Floride, provoquant des manifestations de militants sur place qui s’opposent à la détention d’enfants dans de telles structures.

Le nombre de migrants a commencé à refluer à la mi-2019, quand le gouvernement a pris des mesures visant à empêcher l’entrée sur le territoire américain pour demander l’asile.

Mais la courbe est remontée depuis près d’un an. Selon les autorités, c’est en partie à cause des espoirs que fondaient les migrants sur une victoire de M. Biden, qui a évoqué une voie vers la citoyenneté pour les quelque 11 millions de personnes vivant illégalement aux États-Unis.

En janvier, la police aux frontières a bloqué plus de 5800 mineurs non accompagnés. C’est moins que les chiffres enregistrés sous les administrations Obama et Trump – le record de 11 000 mineurs avait été atteint en mai 2019 – mais cela peut encore changer.

« Je ne pense pas que (ces arrivées) vont jamais s’arrêter », estime Belinda Bradford, car « depuis des siècles, les États-Unis ont représenté le pays des opportunités, d’une nouvelle vie ».