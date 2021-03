(Washington) Un élu démocrate du Congrès américain a déposé une plainte vendredi contre Donald Trump, la deuxième contre l’ex-président pour avoir « incité à une attaque contre le Capitole » par ses partisans, le 6 janvier.

Agence France-Presse

« Incapable d’accepter la défaite, Donald Trump a mené une guerre ouverte contre le transfert pacifique du pouvoir » à Joe Biden, a écrit Eric Swalwell, élu de la Chambre des représentants.

« Il a menti sans cesse à ses partisans en affirmant que l’élection leur avait été volée », a-t-il ajouté, « et a finalement appelé ses supporteurs à descendre sur Washington D. C » pour une manifestation le 6 janvier.

Dans un long discours devant la Maison-Blanche, Donald Trump avait alors lancé aux milliers de manifestants : « Battez-vous comme des diables ».

Eric Swalwell vise également dans sa plainte, déposée devant un tribunal de Washington, le fils du milliardaire Donald Trump Jr, son avocat Rudolph Giuliani et un élu républicain de la Chambre, Mo Brooks.

PHOTO JOSHUA ROBERTS, ARCHIVES AFP Eric Swalwell, élu démocrate de la Chambre des représentants

Tous avaient parlé lors du même rassemblement.

« Les accusés ont rassemblé, enflammé et encouragé la foule hargneuse et à ce titre, sont entièrement responsables des dommages et de la destruction qui ont suivi ».

Un porte-parole de Donald Trump, Jason Miller, a réagi dans un communiqué au Washington Post en qualifiant Eric Swalwell de « moins que rien sans crédibilité ».

Un autre élu démocrate de la Chambre, Bennie Thompson, avait déposé une plainte dès la mi-février.

Cinq personnes, dont un policier du Capitole, sont mortes lors de cet assaut mené contre le siège du Congrès lorsque les parlementaires certifiaient la victoire du démocrate contre Donald Trump à la présidentielle de novembre.

Accusé d’« incitation à l’insurrection » pour avoir appelé ses partisans à marcher sur le Congrès, Donald Trump a été acquitté au Sénat le 13 février.

Il n’a jamais accepté le résultat de la présidentielle, estimant sans fondement que sa défaite était due à des fraudes massives.

Bien qu’il ait acquitté l’ex-président au Sénat, car il estimait que la chambre haute n’avait pas les compétences pour le juger, le puissant chef des républicains Mitch McConnell a lui-même, dans la foulée, souligné que la voie des poursuites judiciaires restait ouverte.