(Houston) Le froid polaire qui a privé de courant des millions de Texans mi-février continue à chambouler le secteur de l’électricité dans l’État, entre départs en série de responsables, ouverture de plusieurs enquêtes et factures exorbitantes pour les entreprises connectées au réseau.

Agence France-Presse

Les températures glaciales qui ont saisi le sud des États-Unis du 13 au 19 février ont fait plusieurs dizaines de morts selon les médias américains.

Elles ont aussi conduit à un pic de la demande en électricité qui a submergé le réseau en même temps qu’elles perturbaient le fonctionnement de plusieurs centrales fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie éolienne ou au nucléaire.

Secteur déréglementé

Or, le Texas a choisi de déréglementer le secteur de l’électricité au début des années 2000. La multitude d’entreprises du secteur n’est pas obligée de se préparer à des épisodes climatiques extrêmes. Son réseau de distribution énergétique fonctionne pratiquement en vase clos et ne peut pas se connecter aux réseaux d’autres États en cas d’urgence.

Beaucoup de foyers ont par ailleurs des contrats dont le prix mensuel varie en fonction de la demande. Cette dernière ayant explosé avec la vague de froid, des factures ont pu atteindre 16 000 dollars selon les médias américains.

ERCOT, l’organisme responsable de la gestion de la majeure partie du réseau électrique au Texas, a fait l’objet de vives critiques en raison de sa gestion de la crise et de son manque de préparation face à des intempéries, certes inhabituelles, mais pas impossibles.

Le patron congédié

Son conseil d’administration s’est réuni en urgence mercredi soir et a décidé de congédier son directeur général Bill Magness avec un préavis de 60 jours, selon un message transmis à l’AFP.

PHOTO THOMAS SHEA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La plus grande coopérative du secteur au Texas, Brazos Electric, a indiqué lundi s’être placée sous la protection de la loi des faillites faute de pouvoir payer tout de suite la facture d’environ 2 milliards de dollars réclamée par ERCOT.

Plusieurs membres de cette instance ont déjà démissionné après que quatre millions de Texans ont été privés d’électricité et d’eau potable pendant plusieurs jours.

La présidente de la commission publique encadrant les fournisseurs d’eau et d’électricité au Texas, DeAnn Walker, a pour sa part quitté ses fonctions lundi.

Le chef du Sénat texan, Dan Patrick, qui avait appelé à la démission les dirigeants d’ERCOT et ceux de la commission publique encadrant les fournisseurs d’eau, d’électricité, au Texas, s’est félicité de ces nouvelles sur Twitter.

« Prochaine étape — une de mes 31 priorités —, réformer ERCOT et remettre en ordre tout ce qui est allé de travers », a-t-il ajouté.

Un grand distributeur en faillite

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, avait ordonné une investigation sur ERCOT dès le 16 février tandis que la Commission PUC a indiqué qu’elle enquêterait sur les raisons qui ont provoqué des coupures de courant ainsi que sur les méthodes employées pour calculer les factures d’électricité.

Le problème est aussi pris au sérieux à Washington : une commission du Congrès a annoncé mercredi avoir demandé des informations à ERCOT sur son « manque de préparation » à la tempête hivernale, sa gestion de la crise et sur les mesures que le réseau comptait prendre pour éviter une situation similaire à l’avenir.

De nombreuses entreprises sont aussi en difficulté.

La plus grande coopérative du secteur au Texas, Brazos Electric, a indiqué lundi s’être placée sous la protection de la loi des faillites faute de pouvoir payer tout de suite la facture d’environ 2 milliards de dollars réclamée par ERCOT.

Fournisseur canadien en difficulté

Un autre fournisseur d’électricité, le groupe canadien Just Energy, a demandé officiellement mercredi à ne pas avoir à payer tout de suite la facture d’ERCOT pour sa consommation entre le 14 et le 19 février « jusqu’à ce que les problèmes […] soulevés par les pouvoirs exécutif et législatif des autorités du Texas soient examinés, traités et résolus ».

D’autres distributeurs dépendant du réseau électrique « pourraient faire face à des difficultés à rembourser leurs emprunts » suite à la tempête, a aussi prévenu mercredi Standard & Poor’s, dans une analyse.

« La flambée de la demande a entraîné des prix de gros extrêmement élevés pour l’électricité et le gaz naturel, générant à leur tour des coûts et des passifs potentiels importants pour les entreprises qui n’étaient pas suffisamment couverts financièrement, ou pour celles qui vont avoir à subir les répercussions du non-paiement de certaines factures à ERCOT », a commenté Paul Dyson, analyste pour S&P.