Harcèlement sexuel

De plus en plus de voix réclament une enquête sur le gouverneur de New York

(New York) Les appels à une enquête sur les accusations de harcèlement sexuel visant le puissant gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo se sont multipliés jeudi, relayés par le maire de New York et l’organisation contre les agressions sexuelles Time’s Up.