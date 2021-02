Chassés de Facebook et Twitter

Les extrémistes de Trump s’épanchent ailleurs

(San Francisco) Gab au lieu de Twitter, MeWe pour remplacer Facebook, Telegram comme messagerie, et Discord pour les initiés : bannies des plateformes grand public, les mouvances américaines conspirationnistes et de suprémacisme blanc, soutiens affichés de Donald Trump, se sont repliées sur des réseaux plus confidentiels et plus difficiles à réguler.