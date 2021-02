Pénurie de semi-conducteurs : le gouvernement Biden va intervenir

(New York) Le gouvernement américain envisage d’intervenir rapidement pour régler la pénurie de semi-conducteurs qui affecte particulièrement les constructeurs automobiles et prévoit d’examiner de plus près le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement des biens essentiels, a indiqué jeudi une porte-parole de la Maison-Blanche.