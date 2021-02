(Washington) Le procès de Donald Trump devant le Sénat est « une instrumentalisation politique de la procédure de destitution » et va « déchirer » les États-Unis, a plaidé mardi son avocat David Schoen, au premier jour d’audience.

Agence France-Presse

« Ce procès va ouvrir de nouvelles blessures, profondes, dans la nation, car de nombreux Américains le voient pour ce qu’il est : une tentative par un groupe de politiciens d’écarter Donald Trump de la vie politique et priver de leurs droits 74 millions d’électeurs », a-t-il ajouté.

« Ces élites s’en sont moqués pendant quatre ans », car elles « n’aimaient pas le résultat de l’élection de 2016 », a assuré Me Schoen, empruntant un argument régulièrement martelé par l’ancien président républicain.

PHOTO TÉLÉDIFFUSION DES DÉBATS DU SÉNAT, VIA REUTERS L’avocat de Donald Trump, David Schoen, lors de sa plaidoirie devant le Sénat.

Le 13 janvier, une semaine après l’assaut du Capitole par ses partisans, Donald Trump a été mis en accusation par la Chambre des représentants, à majorité démocrate, pour « incitation à l’insurrection ».

Un an après un premier procès en destitution, il entrait ainsi dans l’histoire comme le premier président américain marqué à deux reprises du sceau de « l’impeachment ». C’est aussi le premier à être jugé après son départ de la Maison-Blanche.

Mais pour Me Schoen, le Sénat n’est pas compétent pour juger « un simple citoyen » et le procès de Donald Trump est « un affront à la Constitution ».

L’accusation contre Trump se fonde sur des « faits concrets et solides »

Au contraire, le dossier d’accusation contre Donald Trump se fonde sur des « faits concrets et solides », avait déclaré plus tôt mardi l’élu et procureur démocrate Jamie Raskin, en diffusant dès l’ouverture du procès de l’ancien président devant le Sénat un montage vidéo à charge.

L’élu, un ancien professeur de droit, a promis d’éviter « les longues leçons » ennuyeuses et a projeté un film d’une dizaine de minutes, qui a immédiatement replongé les cent élus dans la violence de l’assaut sur le Capitole le 6 janvier.

La vidéo juxtapose des extraits des scènes de chaos et les déclarations enflammées de Donald Trump devant ses partisans, réunis à Washington au moment où le Congrès certifiait la victoire de son rival démocrate Joe Biden à la présidentielle. « Battez-vous comme des diables », leur avait-il notamment lancé, juste avant le coup de force contre le temple de la démocratie américaine.

PHOTO ROBERTO SCHMIDT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les images fortes de ces moments et le discours de Donald Trump à ses partisans quelques minutes auparavant devraient occuper un rôle central dans l’accusation.



« Il n’y a aucun doute sur la légitimité de la procédure de destitution » puisqu’elle a été initiée quand Donald Trump était encore en fonction, « et il n’y a aucun doute sur le fait que le Sénat est compétent pour le juger », a plaidé Jamie Raskin.

Les sénateurs doivent trancher cette question juridique lors d’un vote à la majorité simple, en fin de journée. Compte tenu du contrôle démocrate à la chambre haute, il est probable que le procès se poursuive.

La Constitution impose en revanche une majorité des deux tiers pour un verdict de culpabilité. Même si certains républicains sont susceptibles de voter avec les démocrates, la barre semble difficile à atteindre et Donald Trump a toutes les chances d’être acquitté, peut-être dès le début de la semaine prochaine.