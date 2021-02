Le nord-est des États-Unis pris dans une puissante tempête de neige

(New York) Déplacements réduits à l’essentiel, aéroports, écoles et centres de vaccinations anti-COVID-19 fermés : une puissante tempête de neige aux allures de blizzard a frappé lundi le nord-est des États-Unis, qui pourrait entrer dans les annales des plus fortes chutes de neige enregistrées à New York.