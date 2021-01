Désarmement nucléaire

Biden veut prolonger de cinq ans le traité de désarmement New Start avec Moscou

(Washington) Joe Biden a proposé jeudi de prolonger de cinq ans le traité-clé de désarmement nucléaire New Start entre Washington et Moscou, qui expire début février et que Donald Trump n’avait pas réussi à reconduire, tout en affichant sa fermeté face aux « actes antagonistes » de la Russie.